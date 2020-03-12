Mersin Anamur Kaymakamı Gültekin'den koronavirüs açıklaması Açıklaması Mersin'in Anamur ilçesinde bir hastada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Mersin'in Anamur ilçesinde bir hastada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Anamur Kaymakamı İsmail Gültekin, düzenlediği basın toplantısında, ilçede bir kişide koronavirüs görüldüğüne yönelik sosyal medyadaki paylaşımların gerçek olmadığını belirtti.

Anamurluların endişe edeceği bir bulgu olmadığını aktaran Gültekin, "Şu ana kadar hastanemizde koronavirüs hastası bulunmamaktadır. Hastanemizin acil servis ve tüm birimleri hasta kabulüne devam etmektedir. Vatandaşlarımız rahatlıkla günlük yaşamlarına devam edebilir ve ihtiyaç duyduklarında güvenli bir şekilde sağlık hizmeti alabilirler." ifadesini kullandı.

Toplantıya İlçe Sağlık Müdürü Cem Adil ve Anamur Devlet Hastanesi Başhekimi Serkan Boz da katıldı.

Kaynak: AA