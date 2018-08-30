Mersin Anamur'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Mersin'in Anamur ilçesinde hafif ticari araç ile taksinin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, 23 Nisan Caddesi Otogar Kavşağı'nda meydana geldi. Sultan Alaaddin Mahallesi yönünden belediye yönüne ilerleyen İ.Ş. (56) yönetimindeki 42 LB 026 plakalı hafif ticari araç, Y.D. (41) yönetimindeki 33 T 2032 plakalı taksi ile çarpıştı. Kazada, hafif ticari araçta bulunan N.O. (64), N.Ö. (67) ve G.S. (61) ile taksi sürücüsü Y.D. hafif yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla Anamur Devlet Hastanesi'ne götürüldü.