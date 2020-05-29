MERSİN Anamur'da sosyal mesafeli Cuma namazı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

MERSİN Anamur'da sosyal mesafeli Cuma namazı

Anamur'da sosyal mesafeli Cuma namazıMERSİN'in Anamur ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında cemaatle ibadete ara verilen camiler, Cuma namazının kılınmasıyla yeniden cemaatine kavuştu.

29.05.2020 16:32 | Son Güncelleme: 29.05.2020 16:42

Anamur'da sosyal mesafeli Cuma namazı

MERSİN'in Anamur ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında cemaatle ibadete ara verilen camiler, Cuma namazının kılınmasıyla yeniden cemaatine kavuştu.

Camii cemaatinin oturacağı yerleri önceden beyaz noktalarla işaretleyen görevliler, gelenlerin de ateşini ölçerek namazın kılınacağı yere aldı. Cuma Namazı'nda, hutbede koronavirüs nedeniyle yaklaşık 3 ay kapalı kalan camilerin açılışının, Fatih Sultan Mehmet'in 29 Mayıs 1453'te İstanbul'u fethedişinin 567. yıl dönümü olmasına da dikkat çekildi. Tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiği vurgulanan hutbede, koronavirüs salgınının bir an önce insanlığın üzerinden gitmesi için duada bulunuldu. Cemaat için hazırlanan gölgelikler aşırı rüzgar nedeni ile iplerini koparınca iptal edildi. Anamur İlçe Müftüsü Zeynal Abidin Çınar, namazı Şehit Atanur Bal Pazar Yeri'nde kıldırdı. Açık alanlarda Cuma namazanın farzı kılınırken, son sünnetinin ise evlerde kılınabileceği vurgulandı.

MERSİN Anamur'da sosyal mesafeli Cuma namazı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

22 yaşındaki genç 'Ben size layık bir evlat olamadım' yazılı mektup bırakarak intihar etti Haber
22 yaşındaki genç "Ben size layık bir evlat olamadım" yazılı mektup bırakarak intihar etti
Hindistan'da erkek arkadaşıyla kaçan genç kıza meydan dayağı atıldı Haber
Hindistan'da erkek arkadaşıyla kaçan genç kıza meydan dayağı atıldı
Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım Haber
Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla asla çalışmam Haber
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla...
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi Haber
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor Haber
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak
Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü
Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor
Erdoğan'ın mesajı Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma
Erdoğan'ın mesajı Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma
Son Dakika: Süper Lig ve TFF 1. Lig'de kalan maçlar seyircisiz oynanacak
Son Dakika: Süper Lig ve TFF 1. Lig'de kalan maçlar seyircisiz oynanacak
Güney Kıbrıs, adaya geldikten sonra koronavirüs kapanların tedavi masraflarını üstlenecek
Güney Kıbrıs, adaya geldikten sonra koronavirüs kapanların tedavi masraflarını üstlenecek
Türkiye büyümede Avrupa ülkelerine fark attı
Türkiye büyümede Avrupa ülkelerine fark attı
Yıllar sonra Fenerbahçe'ye dönen Aurelio hedefi belirledi: İnşallah Türkiye Kupası'nı kazanacağız
Yıllar sonra Fenerbahçe'ye dönen Aurelio hedefi belirledi: İnşallah Türkiye Kupası'nı kazanacağız
ABD'de polis şiddetine karşı yapılan protestoda eylemcilere ateş açıldı
ABD'de polis şiddetine karşı yapılan protestoda eylemcilere ateş açıldı
İstanbul'da fabrikada patlama: 2 işçi yaşamını yitirdi
İstanbul'da fabrikada patlama: 2 işçi yaşamını yitirdi
ABD Başkanı Trump'tan 100 bini aşan ölümlerle ilgili açıklama: Oldukça üzücü bir kilometre taşına ulaştık
ABD Başkanı Trump'tan 100 bini aşan ölümlerle ilgili açıklama: Oldukça üzücü bir kilometre taşına ulaştık
Adı Galatasaray'la anılan Hakan Çalhanoğlu: Galatasaray'a gelirsem çok mutlu olurum
Adı Galatasaray'la anılan Hakan Çalhanoğlu: Galatasaray'a gelirsem çok mutlu olurum
Galatasaray'ın gündemine gelen Balotelli, Brescia'dan ayrılıyor
Galatasaray'ın gündemine gelen Balotelli, Brescia'dan ayrılıyor
İngiltere'de normallaşme sürecinde koronaya karşı en fazla 6 kişiye kadar buluşmaya izin verilecek
İngiltere'de normallaşme sürecinde koronaya karşı en fazla 6 kişiye kadar buluşmaya izin verilecek
İstanbul'da kilise haçını kıran bir kişi gözaltına alındı
İstanbul'da kilise haçını kıran bir kişi gözaltına alındı
Yaşadığı dehşeti anlattı! Banka müdürüne sokak ortasında taciz ve yumruklu saldırı
Yaşadığı dehşeti anlattı! Banka müdürüne sokak ortasında taciz ve yumruklu saldırı
Malatya'da göğsüne demir korkuluk saplanan çocuğu itfaiye kurtardı
Malatya'da göğsüne demir korkuluk saplanan çocuğu itfaiye kurtardı
İstanbul'un Fethi, bakanlıklar ve İBB'nin programlarında aynı anda ayrı ayrı kutlanacak
İstanbul'un Fethi, bakanlıklar ve İBB'nin programlarında aynı anda ayrı ayrı kutlanacak
Karabük'te 13 gün sonra koronavirüs vakası görüldü
Karabük'te 13 gün sonra koronavirüs vakası görüldü
Pazarcı kadın, şalvarın içinde doğurduğu bebeğini tezgahın altına attı
Pazarcı kadın, şalvarın içinde doğurduğu bebeğini tezgahın altına attı
Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak
Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak
Vatandaşın cebi rahatlayacak! Kamu bankaları bugün 3'lü kredi paketi açıklayacak
Vatandaşın cebi rahatlayacak! Kamu bankaları bugün 3'lü kredi paketi açıklayacak
Bayrampaşaspor Başkanı Cengiz Günaydın, rezerv lige tepkili: Eğer kurulursa, TFF'ye dava açacağız
Bayrampaşaspor Başkanı Cengiz Günaydın, rezerv lige tepkili: Eğer kurulursa, TFF'ye dava açacağız
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Meral Akşener Mustafa Şentop Hasan Polatkan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Demet Akbağ Bergüzar Korel Mehmet Ali Erbil
Spor Arda Turan Caner Erkin Ahmet Ağaoğlu Nihat Özdemir Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Kabine Haziran Fenerbahçe
Şu an buradasınız: MERSİN Anamur'da sosyal mesafeli Cuma namazı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.5.2020 16:43:56. #1.15#
title