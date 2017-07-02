Mersin Anamur'da Orman Yangını Devam Ediyor

Anamur'da orman yangını devam ediyor (2)



YANGIN KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI



Mersin Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, Anamur İlçesi Yukarı Kükür Bakara Dereler Mevkii'nde devam eden yangının, 2 nokta dışında kısmen kontrol altına alındığını söyledi. 5 helikopter, 46 arozöz, 20 su tankı, 4 dozer, 5 greyder, 3 ekskavatör, 15 ilk müdahale ekibi, 200 yangın söndürme personeli, 100 köylü ve 25 teknik ekiple çalışmaların sürdüğünü kaydeden Yılmaz, Yangına kısa sürede müdahale ettik. Ancak, 50-60 kilometre hızla esen rüzgar, yangının sarp ve kayalık bir bölgede olması nedeni ile bu müdahale güçlükle gerçekleştirildi. Şu anda yangını kısmen kontrol altına aldık. Halen devam eden iki noktamız var, onu da gün içerisinde kontrol altına alırız dedi. Önlem amacıyla bölgede bulunan evlerin tahliye edildiğini kaydeden Yılmaz, yangında her hangi bir can ve mal kaybı olmadığını da ekledi.



KÜKÜR PULU BÖLGESİNDE YANGIN BÜYÜDÜ



Kısmen kontrol altına alındığı ve 2 noktada devam ettiği açıklanan orman yangını, Kükür Pulu mevkiinde yeniden büyüdü. Rüzgarın etkisiyle kızılçam ormanında hızla yayılan alevlere bölgenin sarp kayalarla kaplı olması nedeniyle müdahale etmekte güçlük çekildiği belirtildi. 100 hektardan fazla ormanlık alanın zarar gördüğü tahmin edilen yangına havanın kararması nedeniyle helikopter ile müdühalenin durduğu, karadan söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.