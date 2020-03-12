MERSİN Anamur'da, nefes darlığı şikayetiyle hastaneye gelen hasta tedirginliği
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Acil Servis, Anamur, Güncel

MERSİN Anamur'da, nefes darlığı şikayetiyle hastaneye gelen hasta tedirginliği

Anamur'da, nefes darlığı şikayetiyle hastaneye gelen hasta tedirginliğiMERSİN'in Anamur ilçesinde 59 yaşındaki erkek hastanın nefes darlığı şikayetiyle başvurduğu devlet hastanesinde, acil servis, bir süre giriş çıkışlara kapatılarak hijyen tedbirleri uygulandı.

12.03.2020 20:13 | Son Güncelleme: 12.03.2020 20:13
MERSİN Anamur'da, nefes darlığı şikayetiyle hastaneye gelen hasta tedirginliği

Anamur'da, nefes darlığı şikayetiyle hastaneye gelen hasta tedirginliği

MERSİN'in Anamur ilçesinde 59 yaşındaki erkek hastanın nefes darlığı şikayetiyle başvurduğu devlet hastanesinde, acil servis, bir süre giriş çıkışlara kapatılarak hijyen tedbirleri uygulandı. Başhekim Opr. Dr. Serkan Boz, hem hastane, hem de ilçede tedirginliğe neden olan hastanın Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildiğini, genel durumunun da iyi olduğunu belirtti.

Anamur Devlet Hastanesi'ne nefes darlığı şikayetiyle gelen erkek hasta nedeniyle acil servis, giriş çıkışlara kapatıldı. Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edilen hastadan örnek alınarak Ankara'ya gönderildi. Olayın sosyal medyada duyulmasının ardından ilçede tedirginlik yaşandı.

Yaşanan gelişmenin ardından Kaymakam İsmail Gültekin, Başhekim Opr. Dr. Serkan Boz ve İlçe Sağlık Müdürü Cem Adil Cenkcimenoğlu ile hastanede basın toplantısı düzenledi. Kaymakam Gültekin, "Hastanemizde bu sabah hasta sevki ile ilgili işlem yapılırken, sanki koronavirüs var ve hastanemiz çalışmıyor ve tamamen izole edilmiş gibi bir algı oluşmasına yol açmış. Bu doğru değil. Hastanemizde şu ana kadar tespit edilmiş koronavirüs hastası bulunmamaktadır. Hastanemizin acil servisi ve tüm birimleri hasta kabulünü yapmaktadır" dedi.

GENEL DURUMU İYİ

Başhekim Serkan Boz da, hastaya prosedüre uygun şekilde sevk işlemi uygulandığını söyledi. Boz, "Akciğer enfeksiyonu alan 59 yaşında bir erkek hastamızdı. Solunum sıkıntısı ve nefes darlığı şikayeti ile müracaat etti. Gerekli tetkikler yapıldıktan sonra, Sağlık Bakanlığı'nın bu konularla ilgili bir algoritması var ve bugün tekrar güncellendi. Normal olarak sevk edildi. Şu an Mersin Şehir Hastanesi'ne ulaşmış durumda ve genel durumunun da iyi olduğu bilgisi geldi" diye konuştu.

VİRÜSTEN KORUNMANIN YOLLARI

İlçe Sağlık Müdürü Doktor Cem Adil ise koronavirüsle basit önlemlerle baş edilebileceğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Bunlardan birincisi hijyen. Özellikle el hijyeni 2- 3 saat arayla, ılık suyla ve normal sabunla parmak araları ve tırnak içleri olmak üzere normal en az 20 saniye yıkamamız virüsü çok rahat bir şekilde öldürüyor. Bu olmazsa, alkol ve 60 derecenin üzerinde kolonya ile ıslak mendil de koronavirüsü öldürüyor. Kapalı ortamdaysak iki saat arayla ortamı havalandırmalıyız. Ayrıca yüzeyleri de 1/10 oranında sulandırılmış çamaşır suyu ile kapı kolları dahil dezenfekte etmeliyiz."

Hastanın gönderilmesinin ardından dezenfekte edilen hastane acil servisi dahil tüm birimleri hasta kabulüne tekrar başladı.

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Kaynak: DHA

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