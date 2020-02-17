: Mersin anamur'da moloz deposunda yangın

17.02.2020 14:09 | Son Güncelleme: 17.02.2020 14:12

Anamur'da moloz deposunda yangın

MERSİN'in Anamur ilçesinde moloz deposu yandı.

Sabah saat 07.30'da Anamur-Gazipaşa karayolunda bulunan moloz deposunda iddiaya göre kontrolsüz soba külü dökülmesi nedeniyle yangın çıktı. Karayolundan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine Anamur Orman İşletme Müdürlüğü Arazöz ve Anamur Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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