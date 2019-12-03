: Mersin anamur'da engelliler günü etkinliği

03.12.2019 16:41 | Son Güncelleme: 03.12.2019 18:25

Anamur'da Engelliler Günü etkinliği

MERSİN'in Anamur İlçesi'nde 3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısıyla Anamur Engelliler ve Engelli Aileleri Dayanışma Derneği (ANED) tarafından bir program düzenlendi.

Anamur Öğretmenevinde gerçekleştirilen törende engelli gençlerin el emekleri göz nurları ile ürettikleri ürünler sergilendi, müzik ve skeç gösterileri katılımcıların beğenisine sunuldu. Programda, Anamur cadde ve sokaklarında engelli vatandaşların geçişi için kaldırımlara konulan rampaları engelleyecek şekilde park eden araçlara hassasiyet gösteren motorize şahinlerden trafik polisi Garip Abacıoğlu'na Dernek Başkanı Hikmet Narcı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Mercan tarafından teşekkür belgesi takdim edildi. Milli Eğitim Müdürü İlyas Mercan, asıl engelin, engel çıkaranlardan kaynaklandığını ifade etti.

Kaynak: DHA

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