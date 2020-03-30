MERSİN Anamur'da alışveriş merkezlerine metrekare uyarısı Anamur'da alışveriş merkezlerine metrekare uyarısıMERSİN'in Anamur ilçesinde iç ölçümü 50 metrekareyi geçen marketlere kontrollü müşteri alınması konusunda uyarı afişi asıldı.

Anamur'da alışveriş merkezlerine metrekare uyarısı

MERSİN'in Anamur ilçesinde iç ölçümü 50 metrekareyi geçen marketlere kontrollü müşteri alınması konusunda uyarı afişi asıldı.

Anamur Kaymakamı İsmail Gültekin, Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, Anamur Ticaret Odası Başkanı Ferudun Torunoğlu ve Emniyet Müdürü Ertuğrul Ekici'nin de katıldığı etkinlik kapsamında 200 metreye kadar olan yerlerde içeriye afişler asıldı. Kaymakam Gültekin, vatandaşın kurallara uymalarını ve özellikle bu kritik dönemde evde kalmalarını istedi. Çok acil bir ihtiyacı olmadığı sürece, mutlak surette vatandaşımızın evde kalması konusunda uyaran Kaymakam Gültekin, bu uygulamada bir sınırlamanın olmadığını kaydetti.

Kaynak: DHA