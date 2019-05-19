Mersin Anamur'da 19 Mayıs Coşkusu

Anamur'da 19 Mayıs coşkusu

MERSİN'in Anamur ilçesindeki 19 Mayıs kutlamalarında sergilenen spor gösterileri ve zeybek oyunu büyük beğeni topladı.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ile Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100'üncü yılı yurt genelinde olduğu gibi Anamur'da da coşkuyla kutlandı. Yeni Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlama etkinliğine Kaymakam Mehmet Kurdoğlu, Milletvekilleri Zeynep Gül Yılmaz, Olcay Klavuz, Garnizon Komutanı Albay Şaban Delioğlu, Belediye Başkanı Hidayet Kılınç Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, STK temsimcileri, siyasi parti başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Gençlik ve Spor Müdürü Doğan Kuz, Türkiye'nin hedeflerine ulaşabilmesi için gençlere büyük görevler düştüğünün altını çizdi.

Konuşmanın ardından sergilenen tekvando, karate gibi sportif gösteriler ve zeybek oyunu izleyenlerden tam not aldı.

Kaynak: DHA