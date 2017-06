Mersin Alzheimer Hastaları 'Hatırlamak' Için Yardım Bekliyor

Alzheimer hastaları 'hatırlamak' için yardım bekliyor



MERSİN'de, tamamı bağışlarla yaptırılan Türkiye'nin ilk Yaşlı Yaşam Merkezi, tıbbi ve terapi eksikliklerini tamamlamak için başlattığı SMS kampanyası ile yardım bekliyor.



Türkiye Alzheimer Derneği Mersin Şubesi tarafından bağışlarla yaptırılan, sürekli bakım, gündüz bakım, yaşlı kreşi ve aktif yaşlanma hizmetleri veren merkez, hastaların tedavilerine katkı sağlayacak ekipmanların temini için yardım çağrısında bulundu. Mersin Valiliği izni ile başlatılan SMS kampanyasını hatırlatan Türkiye Alzheimer Derneği Mersin Şube Başkanı Prof. Dr. Aynur Özge, nitelikli bir tedavide merkezin ihtiyacı olanları anlattı.



1365'E ATILAN HER SMS ŞİFA OLARAK DÖNECEK



Projedeki eksikleri tamamlamak için 200 bin TL toplama hakkına sahip olduklarını ifade eden Özge, "Bu hastalıkta, aktif bir yaşam, bedensel ve zihinsel egzersizlerle dolu bir yaşam, tedavi sürecinin kaçınılmaz bir parçası. Bunu gerçekleştirebilmek için 1365 SMS hattımızı açtırdık. Tüm operatörlerden 'destek' yazıp kısa mesajla 1365'e göndermeleri halinde 10 TL destekte bulunacaklar. Herkesi desteğe çağırıyorum. Bu para toplandığı takdirde, fizik tedaviye ihtiyaç duyan her hastamızın kullanımı için fizik tedavi aletleri, yataklı katlarda kalan hastalarımıza acil tıbbi müdahalede bulunmak için gereken makinalar, aktivite terapileri için malzemeler alınacak" dedi.



BAĞIŞLARLA TEDAVİLER DAHA İYİ SONUÇ VERECEK



Alınacak malzemelerin, yüzlerce yaşlının hastalıklarının daha etkili bir tedaviyle iyi bir seyir göstermesini sağlayacağını belirten Özge,



"Böylelikle onların yaşam kalitesi artacak. Aktif yaşam Alzheimer olmamak için, Alzheimer olunduğunda hastalığın hızlı ilerlememesi için elimizdeki en güçlü silah. Biz bu silahı sonuna kadar kullanmak istiyoruz. Bağışları da bu yönde kullanacağız. Hiç bir zaman hastalarımızı yataklarında bekletmek istemiyoruz. Onların hastalığın her evresinde görsel ve işitsel uyaranlara maruz bırakmak istiyoruz. Bunun için de bir çok ekipman gerekiyor. ve bunları kampanya ile tamamlamak istiyoruz. Eğer bu ekipmanları temin edebilirsek hastalıkların seyri yavaşlayacak" diye konuştu.