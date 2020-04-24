MERSİN Almanya'dan getirilen 165 Türkiye vatandaşı Mersin'de karantinaya alındı
Almanya'dan getirilen 165 Türkiye vatandaşı Mersin'de karantinaya alındıALMANYA'dan Türkiye'ye getirilen 165 Türk vatandaşı Mersin'de karantina altına alındı.
24.04.2020 00:45 | Son Güncelleme: 24.04.2020 00:48
Almanya'dan getirilen 165 Türkiye vatandaşı Mersin'de karantinaya alındı
ALMANYA'dan Türkiye'ye getirilen 165 Türk vatandaşı Mersin'de karantina altına alındı.
Almanya'dan uçakla Adana Havalimanı'na getirilen 165 kişi, Adana Valiliği ve AFAD koordinesinde sağlık kontrollerinin ardından polis eşliğindeki otobüslere bindirildi. Otobüsler, vatandaşların gözetim altında tutulacağı Mersin'deki öğrenci yurduna hareket etti. Yurtta tek kişilik odalara yerleştirilen 165 kişi, 14 gün karantinada tutulacak.
Kaynak: DHA