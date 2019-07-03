MERSİN Alkol zehirlenmesinden başvuranların sayısı artıyor

Alkol zehirlenmesinden başvuranların sayısı artıyor

Mersin'de metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle son bir haftada 5 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından gece saatlerinde farklı hastanelere 5 kişi daha hastanelere başvurdu. Son başvurularla birlikte 16 kişinin hastanelerde tedavilerine devam ediliyor.

Kentte günün konusu olan metil alkol zehirlenmesinin yankıları sürerken gece geç saatlerinde aynı şüpheyle 5 kişi daha Toros Devlet Hastanesi ile Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Hastanelere gelenler yapılan tetkiklerin ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Kentteki değişik hastanelerde şu an 10 yoğun bakımda toplam 16 kişinin metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Bu arada, hastanede tedavisi süren bir kişinin, geçtiğimiz günlerde şüpheli sıfatıyla gözaltındayken rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Mersin'de son bir haftada metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvuranlardan 5'i yaşamını yitirmişti. Hayatlarını kaybedenlerden 3'ü Mersin ve biri Silifke ilçesinde, biri Kayseri'de toprağa verildi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü soruşturmayı sürdürüyor.

Kaynak: DHA