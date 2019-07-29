Mersin Akkuyu'nun kor tutucusu inşaat sahasına ulaştı

Mersin Akkuyu'nun kor tutucusu inşaat sahasına ulaştı

Akkuyu'nun kor tutucusu inşaat sahasına ulaştıMersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaatında, 1 nolu ünitenin ilk büyük boyutlu ekipmanı kor tutucu sahaya ulaştı.

Akkuyu'nun kor tutucusu inşaat sahasına ulaştı
Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaatında, 1 nolu ünitenin ilk büyük boyutlu ekipmanı kor tutucu sahaya ulaştı.
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Haber Mustafa ERCANMERSİN, (DHA) -
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Kaynak: DHA
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