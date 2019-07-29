Mersin Akkuyu'nun kor tutucusu inşaat sahasına ulaştı
Akkuyu'nun kor tutucusu inşaat sahasına ulaştıMersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaatında, 1 nolu ünitenin ilk büyük boyutlu ekipmanı kor tutucu sahaya ulaştı.
Akkuyu'nun kor tutucusu inşaat sahasına ulaştı
Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaatında, 1 nolu ünitenin ilk büyük boyutlu ekipmanı kor tutucu sahaya ulaştı.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Haber Mustafa ERCANMERSİN, (DHA) -
==================
Kaynak: DHA
Yunanistan Başbakanı'ndan küstah sözler: Dış politikamızın en üst stratejik talebi, Türk işgaline son verilmesidir
HDP'li Temelli, Ayaz ve Nupelda'nın ailesini ziyaret edip bölgedeki çocukları tanımsız cisimler konusunda uyardı
Son Dakika Güncel Haberleri
17:27 Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Millet Bahçesi projemizle Salda Gölü'nün çevresinde herhangi bir...