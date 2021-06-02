Mersin Akdeniz'deki kentsel dönüşümde öncelik mahalle sakinlerinin

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Çay Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm projesinin en önemli özelliğinin sadece şu an hak sahibi olan Çay Mahallesi sakinlerine tahsis edilecek olduğunu bildirdi.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Çay Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm projesinin en önemli özelliğinin sadece şu an hak sahibi olan Çay Mahallesi sakinlerine tahsis edilecek olduğunu bildirdi.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Çay Mahallesi'nde geçen yıl başlayan ve yakın zamanda tamamlanmak üzere olan yerinde kentsel dönüşüm projesinde gelinen sürecin tanıtım toplantısı "TOKİ Yerinde Kentsel Dönüşüm Proje Sahası" içerisinde yapıldı.

Toplantıya Mersin Valisi Ali İhsan Su, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, yaptığı açıklamada, TOKİ'nin Mersin'de yaklaşık 4 bin 925 konut projesi başlattığını, bunlardan yaklaşık 3 bin 800'ünün tamamlandığını belirterek, projelerde emeği geçenlere teşekkür etti.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak da projenin temelinin yaklaşık 1 yıl önce atıldığını kaydetti.

Çay Mahallesi'nde, 142 dönümlük TOKİ rezerv alanında, hızlı bir şekilde yerinde dönüşüm projesinin başlamasını sağladıklarını aktaran Gültak, "İlk etabı, 20 blok 415 daireden oluşuyor. Pandemiye rağmen yaklaşık 1 yılda tamamlanmak üzere. Yüklenici firmaya teşekkür ediyorum. Bloklarda, 328 3+1, 188 de 2+1 konut bulunmakta. Yanı sıra 36 adet dükkan ile 8 dükkandan oluşan bir iş merkezi yer alıyor. İçinde okulu, camisi, 14 dönüm park alanı, yeşil alan, doğalgazı, otoparkları ve bodrumları gibi birçok sosyal donatıdan oluşan bir alanı Akdeniz ve Mersin'e kazandırmış olduk." ifadesini kullandı.

Gültak, projede kaba inşaatların tamamlandığını, 5 bloğun dış cephesinin bitirildiğini, 6 bloğun da bitmek üzere olduğunu kaydetti.

Peyzaj çalışmalarının yakında başlayacağını ifade eden Gültak, şöyle devam etti:

"Buradaki konutlar tamamlanıp hak sahiplerine teslim edildikten sonra, yan tarafta bulunan büyüme alanında da yaklaşık 300 konut yapmayı düşünüyoruz. Bu projenin en önemli özelliği, sadece şu an hak sahibi olan Çay Mahallesi sakinlerine tahsis edilecek olmasıdır. Bugün itibariyle mahallede bin 200 hak sahibi görünmekte. Vatandaşlarımızla görüşüp, anlaşmaya çalışacağız. TOKİ projelerinde olmayan bir şartname de koyduk, burada en az 5 yıldır sürekli oturduğunu resmi evraklarla ispat eden kiracılar da konutlardan faydalanabilecek."

Gültak, Barış, Bahçe ve Turgut Reis mahallerinde de kentsel dönüşüm projelerinin yakında başlayacağını aktardı.

Barış Mahallesi'nde vatandaşların yüzde 80'i ile anlaşma sağlandığını ve tapu devir işlemlerinin başladığını kaydeden Gültan, "TOKİ, Barış Mahallesi için 1 Eylül'e ihale tarihi aldı. 1 Eylül'den itibaren burada da kentsel dönüşümü başlatmış olacağız. Barış Mahallemizde, toplam 3.75 hektarlık alanda, 415 konutu inşallah projenin başlamasıyla bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz." ifadesini kullandı.

Akdeniz'in değiştiğini ve değişmeye devam edeceğini aktaran Gültak, projeye destek verenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından katılımcılar yapımı tamamlanan binaları gezdi, yüklenici firma yetkililerinden bilgiler aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal