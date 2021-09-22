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Mersin Akdeniz'de bilim merkezi kuruluyor

AA / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Güncel
Mersin Akdeniz'de bilim merkezi kuruluyor

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Gündoğdu Mahallesi'nde bilim merkezi kurulacağını bildirdi.

AKDENİZ (AA) - Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Gündoğdu Mahallesi'nde bilim merkezi kurulacağını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gültak, haftalık mahalle ziyaretleri kapsamında Gündoğdu Mahallesi'ni ziyaret etti.

Mahalle sakinleriyle sohbet eden Gültak, belediye çalışmalarını hakkında vatandaşlara bilgi verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gültak, Gündoğdu Mahallesi'nde bir bilim merkezi kurulacağı müjdesini verdi.

Merkezle ilgili belediyenin çalışmalara başladığını aktaran Gültak,"Akdeniz haricinde Yenişehir, Toroslar ve Mezitli'deki evlatlarımızın da Gündoğdu'ya geleceği bir bilim merkezi oluşturacağız. Yani çocuklarımız buraya geldiklerinde bilime dair birçok şeyle karşılaşacaklar. Bu durum şimdiden Gündoğdu'ya hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Gültak, ziyaret sonunda mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinledi.

AA / Mustafa Ünal Uysal - Son Dakika Haberleri
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Haber: Mersin Akdeniz'de bilim merkezi kuruluyor - Haberler
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