Mersin AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Elvan Birlik Vurgusu Yaptı Hd

Mersin'de partililer ve vatandaşlar ile bayramlaşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, "Bugüne kadar ülkemiz üzerinde hangi oyunu oynadılarsa bunların hiçbirini başaramadılar, bundan sonra da başaramayacaklar. Yeter ki birliğimiz devam etsin" dedi.

Elvan, partisinin il başkanlığında düzenlenen bayramlaşma programında konuştu. Türkiye güçlendikçe ve büyüdükçe saldırıların hedefi olduğunu belirten Elvan, "Türkiye'ye karşı mücadele daha da çetin bir hal alıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşu, kararlılığı, azmi ve Cumhurbaşkanımız ile AK Parti hükümetlerine verilen desteklerle bugüne kadar önümüze konulan tüm engelleri Allah'ın izni ile aştık, bundan sonra da aşacağız. En ufak bir kaygınız olmasın. Bugüne kadar ülkemiz üzerinde hangi oyunu oynadılarsa bunların hiçbirini başaramadılar, bundan sonra da başaramayacaklar. Yeter ki birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşlik anlayışımız devam etsin" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından Milletvekilleri Zeynep Gül Yılmaz, Hacı Özkan ve partinin il yönetimi ile birlikte vatandaşların Kurban Bayramı'nı tebrik eden Elvan, Mersin Şehitliği'ni de ziyaret ederek mezarlara karanfil bıraktı.