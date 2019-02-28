Mersin AK Parti'den 28 Şubat Açıklaması

Ak Parti'den 28 Şubat açıklaması

Mersin'de, AK Parti İl İnsan Hakları Başkanı Fatma Nur Yontar Ateş, Darbeci zihniyeti tarihin karanlık sayfalarına gömen hükümetimiz ve milletimiz sayesinde artık hiç kimse devletin gücünü kullanarak milli iradeye kast etmeyi aklının ucundan bile geçiremez dedi.

AK Parti İl Teşkilatı, kent merkezindeki Ulu Cami önünde 28 Şubat darbesinin yıldönümünde ortak basın açıklaması yaptı. Hazırlanan bildiriyi okuyan İl İnsan Hakları Başkanı Fatma Nur Yontar Ateş, Türkiye Cumhuriyeti, 28 Şubat 1997 tarihinde 'Demokrasiye Balans Ayarı' bahanesi ile karanlık bir sürecin içerisine itilmiştir. 'Post Modern Darbe'nin yıl dönümünde demokrasiye yönelik tüm müdahalelerin bir insanlık suçu olduğunu haykırmak için bir aradayız. Yıllar önce bugün, demokrasiyi bir türlü hazmedemeyen vesayet odakları, yetkilerinin dışında devlet gücünü kullanarak, millet iradesiyle seçilen siyasi iradeye müdahale etme girişiminde bulunmuşlardır. Tanklardan aldıkları güçle devirlerinin 1000 yıl süreceği rüyasını görenler, birliğimizi ve bütünlüğümüzü gasp etmeye teşebbüs etmiş; ancak bu devletin gerçek sahibi olan milletimizin iradesine vurulmaya çalışılan pranga Allah'ın izniyle 10 yıl sürmeden tarihin derinliklerinde kaybolup gitmiştir diye konuştu.

Kaynak: DHA