Mersin Agropark yönetimi Tarsus'ta toplandı
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Mersin Agropark yönetimi Tarsus'ta toplandı

25.02.2021 17:19 | Son Güncelleme: 25.02.2021 17:22
Mersin Agropark yönetimi Tarsus'ta toplandı

Mersin Agropark AŞ Yönetim Kurulu toplantısı Tarsus'ta yapıldı.

Mersin Agropark AŞ Yönetim Kurulu toplantısı Tarsus'ta yapıldı.

Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır'ın yönetiminde Agropark'ın kurulacağı Alifakı Mahallesi'nde düzenlenen toplantıya şirketin kurucu ortağı ve Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası'nın Başkanı Ruhi Koçak da katıldı.

Toplantıda, bölgeye yatırımcıları çekmeye yönelik hazırlıkların devam edildiğine dikkat çekildi, öneri ve görüşler paylaşıldı.

Yaklaşık 800 dönümde kurulması planlanan Agropark'ta tarım ve teknolojiyi buluşturarak yüksek katma değerli, yüksek verimli ve sağlıklı ürünler yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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