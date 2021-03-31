Mersin Agropark'ın alt yapı çalışmalarına başlandı

Tarsus'a yapılması planlanan Mersin Agropark'ın alt yapı ihalesinin tamamlandığı ve çalışmalara başlandığı bildirildi.

Tarsus'a yapılması planlanan Mersin Agropark'ın alt yapı ihalesinin tamamlandığı ve çalışmalara başlandığı bildirildi.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Mersin Agropark Başkan Vekili Ruhi Koçak, tarım ve teknolojinin aynı çatı altında buluşacağı teknoparkın alt yapı çalışmalarına başlandığını belirtti.

800 dekarlık alan üzerine kurulacak teknoparkın önemli bir tarım merkezi olan Tarsus'a farklı bir değer katacağını ifade eden Koçak, "Mersin Agroparkla, tarım ve teknolojiyi buluşturarak yüksek katma değerli, verimli ve sağlıklı ürünler yetiştirip, Türkiye'nin tarımsal ihracatını artırmayı ve tarımda dışa bağımlılığını ortadan kaldırmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt