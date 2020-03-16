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Başsavcı, Mersin

- Mersin Adliyesinde korona virüsü sakinliği

Mersin Adliyesinde korona virüsü sakinliği Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, tutuklu ve ivedi dosyalar hariç 31 Mart 2020 tarihine kadar yapılacak olan duruşmaları ertelemesinden dolayı Mersin Adliyesi sessizliğe büründü Günde binlerce kişinin geldiği adliyeye bugün az sayıda insan...

16.03.2020 17:59 | Son Güncelleme: 16.03.2020 18:04
- Mersin Adliyesinde korona virüsü sakinliği

Mersin Adliyesinde korona virüsü sakinliği

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, tutuklu ve ivedi dosyalar hariç 31 Mart 2020 tarihine kadar yapılacak olan duruşmaları ertelemesinden dolayı Mersin Adliyesi sessizliğe büründü

Günde binlerce kişinin geldiği adliyeye bugün az sayıda insan gelirken, adliye polisi ve çalışanlarının da virüse karşı maske takıp, eldiven giydikleri görüldü

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz:

"31 Mart'ta kadar tutuklu ve ivedi işler hariç bütün duruşmalar ertelendi"

MERSİN - Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, tutuklu ve ivedi dosyalar hariç 31 Mart 2020 tarihine kadar yapılacak olan duruşmaları ertelemesinden dolayı Mersin Adliyesi sessizliğe büründü. Günlük binlerce kişinin geldiği adliyeye bugün az sayıda insan gelirken, adliye polisi ve çalışanlarının da virüse karşı maske takıp, eldiven giydikleri görüldü.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliğinin 'korona virüsü hakkında alınacak tedbirler' konulu yazısı ile Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Korona virüs Bilim Kurulunun önerileri kapsamında, yargılama faaliyetlerinin herhangi bir soruna sebebiyet vermeksizin tutuklu işlere yönelik yapılacak soruşturma ve kovuşturmalar ile ivedi sayılacak diğer hususlar haricinde duruşma ve keşiflerin ertelenmesi ve gerekli durumlarda SEGBİS uygulaması hususunun değerlendirilmesi istendi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'da merkez ve Erdemli adliyelerinde tutuklu ve ivedi işler hariç olmak üzere 31 Mart 2020 tarihine kadar yapılacak olan duruşmaları erteledi.

Karar üzerine her gün binlerce kişinin geldiği Mersin Adliyesi'ne bugün çok az sayıda insanın geldiği görüldü. Birçok vatandaş karardan habersiz adliyeye gelirken, yarından itibaren çok daha az sayıda insanın adliyeye gelmesi bekleniyor. Ayrıca adliye polisi ve çalışanlarının da virüse karşı tedbir amaçlı maske takıp, eldiven giydikleri görüldü.

"Ülkemizde çok hızlı gelişmeler kaydedildi"

Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, küresel çapta, çok ciddi bir sorunla karşı karşıya olunduğunu söyledi. Her yıl değişik virüslerle insanların uğraşmakta zorlandığını ve ölümlerin olduğunu söyleyen Yeşilboğaz, "Bunların başında grip virüsleri geliyor. Şu anda günde korona virüsü. Bununla ilgili açıkçası yapılması gereken çok önemli ve basit eylemler var. Bunlara özellikle çok dikkat edilmesi gerekiyor. Dünya çapında şu ana kadar 126 bin civarında vaka tespit edildi. Bunun bir çoğu da ilk başta insanların ve kamu idarecilerinin nasıl tepki vereceğini bilememesinden kaynaklanan vakalardır. Örneğin İtalya'da 60 bin vakadan bahsediliyor. Bunun nedeni ilk başta bunu çok önemsememekten kaynaklanmıştır. Bu süreç içerisinde diğer kötü örneklerden yola çıkarak ülkemizde de bir takıım tedbirler alındı. Çok hızlı gelişmeler kaydedildi. Toplu işlerin yapıldığı etkinlikler iptal edildi, hastanelerde gerekli önlemler alındı, diğer kamu kurumlarında tedbirler alındı" diye konuştu.

"Tutuklu ve ivedi işler ertelemeden muaf tutuldu"

Bütün her yerde olduğu gibi adliyelerde de tedbirlerin alındığını vurgulayan Yeşilboğaz, "Öncelikle HSYK'nın bir tavsiye niteliğinde kararı vardı. Bu karara göre en azından 31 Mart'ta kadar olan duruşmaları bir erteleyelim dediler. Bu tarihe kadar adliyelerin insanla ilişkisini keselim dediler. Tabi bunlarda bir takım istisnalar var. İvedi ve tutuklu işlemleri bundan muaf tutuldu. Tabi tutuklu duruşmalarında da şüphelileri getirmeyecekler. Zanlılar duruşmaya SEGBİS yöntemiyle bağlanacak. Bu öneriye genelde bütün adliyeler uydu. Mersin'de de bütün mahkemelerimiz 31 Mart'ta kadar olan bütün duruşmaları ertelediler. Bu aynı zamanda idari ve vergi mahkemesinde de geçerli. Vergi ve idari mahkemesinde de duruşmanız varsa 31 Mart'ta kadar bu davalarda görülmeyecek" şeklinde konuştu.

"Günde ortalama 5-6 bin kişi geliyor"

Mersin Adliyesine günlük ortalama 5-6 bin kişinin geldiğine dikkat çeken Yeşilboğaz, "Çok çok ciddi bir rakam. Biz bu erteleme öncesinde de Başsavcılığımızla da görüşüp, dezenfekte işini söyledik. Büyükşehir Belediyesi yetkililere teşekkür ediyoruz. Geçtiğimiz Cumartesi günü ekipler, adliyenin bütün her yerini ilaçlayıp, dezenfekte ettiler. Aslında durum çokta büyütülecek gibi görünse de kişisel ve kitlesel hijyenle bu sorunun üzerinden çok rahat bir şekilde gelebiliriz. Vatandaşlarımız burada akla ve bilime inanmaları gerekiyor. Dezenfekte ilaçları mutlaka kullanılmalı, sürekli suyla ve sabunla temas edilmesi gerekiyor. Birazda tokalaşma, öpüşmek dahil olmak üzere yakın ilişkilerden uzak durursak iyi olur" dedi.

- Mersin Adliyesinde korona virüsü sakinliği

Kaynak: İHA

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- Mersin Adliyesinde korona virüsü sakinliği

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