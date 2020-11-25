Mersin açıklarında yakıtı biten teknedeki 19 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Mersin açıklarında yakıtı biten teknedeki 19 düzensiz göçmen kurtarıldı

25.11.2020 23:43 | Son Güncelleme: 25.11.2020 23:46
Mersin açıklarında yakıtı biten teknedeki 19 düzensiz göçmen kurtarıldı

Mersin'in Anamur ilçesi açıklarında yakıtı biten teknedeki 19 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Mersin'in Anamur ilçesi açıklarında yakıtı biten teknedeki 19 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ekiplere, ilçeye bağlı Yakacık açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu fiber teknenin yakıtının bitmesi nedeniyle sürüklenerek su aldığı ve yardım talebinde bulunduğu bilgisi geldi.

Adrese yönlendirilen ekipler, söz konusu fiber teknedeki 19 göçmeni kurtardı.

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Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

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