Mersin açıklarında teknede mahsur kalan bir kişiyi sahil güvenlik kurtardı
01.02.2021 19:37 | Son Güncelleme: 01.02.2021 19:40
Mersin'in Erdemli ilçesi açıklarında olumsuz hava koşulları nedeniyle teknede mahsur kalan bir kişi, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Mersin'in Erdemli ilçesi açıklarında olumsuz hava koşulları nedeniyle teknede mahsur kalan bir kişi, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, fiber tekneyle denize açılan bir kişinin, ağır hava şartları nedeniyle mahsur kaldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Bölgeye ulaşan ekipler, teknedeki kişiyi kurtardı. Tekne de sahile çekildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci