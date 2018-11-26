Mersin açıklarında sığ deniz sondaj çalışmalarına başlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Mersin açıklarında başlatılan sığ deniz sondaj çalışmalarının daha sonra Adana açıklarında devam ettirileceğini belirterek, "Keşfedilmemiş, aranmamış ne sığ ne de derin deniz bırakacağız" dedi.

Mersin açıklarında sığ deniz sondaj çalışmalarına başlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Mersin açıklarında başlatılan sığ deniz sondaj çalışmalarının daha sonra Adana açıklarında devam ettirileceğini belirterek, "Keşfedilmemiş, aranmamış ne sığ ne de derin deniz bırakacağız" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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