Mersin açıklarında arızalanan teknedeki 2 kişi, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı
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Mersin açıklarında arızalanan teknedeki 2 kişi, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı

Mersin açıklarında arızalanan teknedeki 2 kişi, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Serkan Avci - Haberler | Güncel

Mersin'in Mezitli ilçesi açıklarında arızalanan teknedeki 2 kişi, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Mersin'in Mezitli ilçesi açıklarında arızalanan teknedeki 2 kişi, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, ilçe açıklarındaki özel bir teknenin makine dairesinde yoğun duman olduğu ihbarını aldı.

Ekipler, teknedeki 2 kişinin de yardım talep etmesi üzerine harekete geçti.

Bölgeye ulaşıp arama kurtarma çalışması başlatan ekipler, teknedekileri kurtardı.

Sahil güvenlik botu tarafından yedeklenen tekne, Mersin Marina'ya çekildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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