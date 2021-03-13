Mersin açıklarında 21 düzensiz göçmen yakalandı
13.03.2021 12:21 | Son Güncelleme: 13.03.2021 12:29
Mersin'in Anamur ilçesi açıklarında 21 düzensiz göçmen yakalandı.
Mersin'in Anamur ilçesi açıklarında 21 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Anamur ilçesi açıklarında fiber tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu yönlendirildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sahil Güvenlik ekiplerinin de katıldığı çalışmada, 21 düzensiz göçmen yakalandı. - MERSİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı