Mersin açıklarında 21 düzensiz göçmen yakalandı

Mersin'in Anamur ilçesi açıklarında 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Anamur ilçesi açıklarında fiber tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu yönlendirildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sahil Güvenlik ekiplerinin de katıldığı çalışmada, 21 düzensiz göçmen yakalandı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı