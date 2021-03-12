Mersin açıklarında 21 düzensiz göçmen yakalandı
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Mersin açıklarında 21 düzensiz göçmen yakalandı

12.03.2021 20:19 | Son Güncelleme: 12.03.2021 20:23
Mersin açıklarında 21 düzensiz göçmen yakalandı

Mersin'in Anamur ilçesi açıklarındaki fiber teknede 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Mersin'in Anamur ilçesi açıklarındaki fiber teknede 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, dün öğle saatlerinde bir grup göçmenin denize açıldığı istihbaratı üzerine çalışma başlatıldı. Mersin ekibinin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) bir Sahil Güvenlik botunun da katıldığı çalışmada tekneye Anamur açıklarında ulaşıldı.

Teknede, 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

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