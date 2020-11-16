Mersin açıklarında 13 düzensiz göçmen yakalandı
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Mersin açıklarında 13 düzensiz göçmen yakalandı

16.11.2020 19:57 | Son Güncelleme: 16.11.2020 20:00
Mersin açıklarında 13 düzensiz göçmen yakalandı

Mersin açıklarında bir özel teknede 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Mersin açıklarında bir özel teknede 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ekipler Mersin açıklarında bir özel teknede düzensiz göçmenler olduğu bilgisine ulaştı.

Bölgeye yönlendirilen ekipler, söz konusu teknede yakaladıkları 13 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

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