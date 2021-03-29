Mersin açıklarında 12 düzensiz göçmen yakalandı
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Mersin açıklarında 12 düzensiz göçmen yakalandı

Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Güncel
Mersin açıklarında 12 düzensiz göçmen yakalandı

Mersin'in Silifke ilçesinde, 12 düzensiz göçmen yakalanırken, 1 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı.

Mersin'in Silifke ilçesinde, 12 düzensiz göçmen yakalanırken, 1 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ekipler, Silifke ilçesi açıklarında, lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı.

Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri, 12 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüpheliyi yakaladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

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