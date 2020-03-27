Mersin açıklarında 11 sığınmacı yakalandı Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, Akdeniz açıklarında durdurulan bir fiber teknede 11 sığınmacı yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, Akdeniz açıklarında durdurulan bir fiber teknede 11 sığınmacı yakalandı.

Komutanlıktan yapılan açıklamada, Silifke ilçesi Narlıkuyu açıklarında gece saatlerinde yakalanan teknedeki sığınmacılardan 10'unun Suriyeli, birinin de Filistinli olduğu belirtildi.

Açıklamada, olayla ilgili göçmen kaçakçılığı şüphesiyle bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Kaynak: AA