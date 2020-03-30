MERSİN 75 yaşındaki kadının evinden 15 ton çöp çıktı
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Toroslar, Zabıta, Güncel

MERSİN 75 yaşındaki kadının evinden 15 ton çöp çıktı

75 yaşındaki kadının evinden 15 ton çöp çıktıMERSİN'in merkez Toroslar ilçesinde yalnız yaşayan 75 yaşındaki kadının evinden 15 ton çöp çıktı.

30.03.2020 18:16 | Son Güncelleme: 30.03.2020 18:20
MERSİN 75 yaşındaki kadının evinden 15 ton çöp çıktı

75 yaşındaki kadının evinden 15 ton çöp çıktı

MERSİN'in merkez Toroslar ilçesinde yalnız yaşayan 75 yaşındaki kadının evinden 15 ton çöp çıktı. Çöplerin taşındığı ev, belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildi.

Demirtaş Mahallesi'nde müstakil bir evde çöp biriktirildiği ve çevreye kötü koku yayıldığı ihbarını alan Toroslar Belediyesi, hareket geçti. Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yalnız yaşayan, ismi açıklanmayan kadının evinde biriktirilmiş kıyafet, yorgan, demir, plastik, kağıt ve teneke parçalarından oluşan atık malzemeler bulunduğunu tespit etti. Yapılan çalışmayla evden 15 ton çöp çıkarıldı. Çöpler, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince kamyonlara yüklenip götürüldükten sonra ev ilaçlanıp dezenfekte edildi.

Bugüne kadar üç defa evi temizlenen yaşlı kadının çöp biriktirme hastalığının olduğu ve bunu alışkanlık haline getirdiği belirtildi. Mahalle sakinleri ise ihbarı hemen değerlendirip temizlik çalışması yapan belediye ekibine teşekkür etti.

Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar halkının daha sağlıklı ve huzurlu bir şekilde günlük yaşamına devam edebilmesi için gerekli çalışmaları titizlikle yürüttüklerini belirterek, "Demirtaş mahalle sakinlerimizin bir ihbarını değerlendiren ekiplerimiz, çevre sağlığına zarar verecek duruma gelen bir evin çöp eve dönüştüğünü tespit ederek, gerekli prosedürleri yerine getirdikten sonra temizleyerek, dezenfekte etmiştir. Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını ülkemizde de hakimken, halkımızın sağlığı ve huzuru için bu çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz" diye konuştu.

MERSİN 75 yaşındaki kadının evinden 15 ton çöp çıktı

Kaynak: DHA

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MERSİN 75 yaşındaki kadının evinden 15 ton çöp çıktı
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