MERSİN 70 yaşındaki yazara evinde doğum günü sürprizi
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MERSİN 70 yaşındaki yazara evinde doğum günü sürprizi

MERSİN 70 yaşındaki yazara evinde doğum günü sürprizi
03.05.2020 14:15 | Son Güncelleme: 03.05.2020 14:19

70 yaşındaki yazara evinde doğum günü sürpriziMERSİN'in Mezitli ilçesinde yaşayan yazar Şükran Eken, sokağa çıkma kısıtlaması yüzünden Büyükşehir Belediyesi Kriz Merkezi'ni arayarak 70'inci yaş günü için doğum günü pastası istedi.

70 yaşındaki yazara evinde doğum günü sürprizi

MERSİN'in Mezitli ilçesinde yaşayan yazar Şükran Eken, sokağa çıkma kısıtlaması yüzünden Büyükşehir Belediyesi Kriz Merkezi'ni arayarak 70'inci yaş günü için doğum günü pastası istedi. Merkezdeki 8 kişilik ekip Eken'e sürpriz yaparak hem doğum günü pastasını götürdü hem de evinin bulunduğu apartmanın önünde doğum günü şarkısı söyledi.

Mezitli ilçesindeki Viranşehir Mahallesi'nde yaşayan Şükran Eken, 65 yaş üstüne getirilen kısıtlama nedeni ile doğum günü ruhunu yaşamak için Büyükşehir Belediyesi Kriz Merkezi'ni aradı. Eken, ekiplere ricada bulunarak 70'inci yaşına özel doğum günü pastası istedi. Ekipler bu isteği hızla yerine getirdi. Elinde doğum günü pastasıyla Şükran Eken'in kapısına giden ekiplerin içleri ısıtan bir de sürprizi oldu.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan 8 personel, Şükran Eken'in evinin önünde doğum günü şarkısı söyledi. Elindeki imkanlarla hem Şükran Eken'i hem de komşuları neşelendiren ekipler, hep bir ağızdan doğum günü dileğinde bulundu. Balkondan şarkının ritmine ayak uyduran Eken'in mutluluğu gözlerinden okundu. Şükran Eken, kendi yazdığı 'Öteki Mahalle' isimli kitabı Büyükşehir Belediyesi'ne armağan etti.

2000 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden emekli olan, yaklaşık 12 yıl Mersin'de yaşamını sürdüren Şükran Eken, "Başkanımın bu konularda çok hassas olduğunu biliyorum" dedi.

MERSİN 70 yaşındaki yazara evinde doğum günü sürprizi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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