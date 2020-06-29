MERSİN 7 Yaşındaki Can'ın hayali pistlerde yarışmak
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MERSİN 7 Yaşındaki Can'ın hayali pistlerde yarışmak

7 Yaşındaki Can'ın hayali pistlerde yarışmakMERSİN'de açılan 'Motor Sporları Kursu'na katılan 7 yaşındaki Can Alp, tutkusunu profesyonel pistlere taşmak istiyor.

29.06.2020 18:15 | Son Güncelleme: 29.06.2020 18:23

7 Yaşındaki Can'ın hayali pistlerde yarışmak

MERSİN'de açılan 'Motor Sporları Kursu'na katılan 7 yaşındaki Can Alp, tutkusunu profesyonel pistlere taşmak istiyor.

Türkiye'de ilk kez Toroslar Belediyesi'nce açılan motor sporları kursu, her yaştan büyük ilgi gördü. Belediyenin, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde açtığı kursa bir yıldır babası Deniz Alp ile katılan küçük Can ise hiçbir dersi aksatmadı. Minik sporcu Can'a şampiyonluk yolunda ilk adımı atan belediye, lisans başvuru hazırlıklarına da başladı.

Kurs, uzman eğitmen eşliğinde teorik olarak Yunus Emre Kültür Merkezi'nde, uygulamalı olarak Çağdaşkent Mahallesi'nde bulunan Toroslar Belediyesi Cumhuriyet Alanı'nda veriliyor. Her kursiyerin kendi motosiklet, aksesuar ve ekipmanlarıyla katıldığı bu kursun sonunda sporcular, motor sporları yarışlarına hazırlanma şansı da bulabiliyor.

Babasının refakatinde kursa katılan küçük Can, dikkatle dinlediği teorik eğitimin ardından Cumhuriyet Meydanı'nda motosikletine binerek bir gösteri sürüşü yaptı. Can Alp, motosiklet sürmeye geçen yıl başladığını ve hedefinin ileride profesyonel yarışlara katılmak olduğunu söyledi.

'HEYECANLIYIM AMA KORKMUYORUM'

Kırmızı motosikletini babasının aldığını kaydeden Can Alp, "Motor sürmeye geçen yıl başladım. Bu kursu düzenlediği için Atsız başkanıma çok teşekkür ederim. Motor sürürken kendimi yarış alanında gibi hissediyorum. Heyecanlıyım ama korkmuyorum" dedi.

Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ise spor alanında yaptıkları projelerle Toroslar'ın sporun merkezi olduğuna dikkat çekerek, "Motor sporları kursumuza babasıyla katılan minik sporcumuz Can Alp ile gurur duyuyoruz. İnşallah Can, ileride ülkemizi, kentimizi profesyonel yarışlarda temsil edecek. Onun bu spora olan tutkusu ve azmi bunu gösteriyor. Minik Can'a başarılar diliyorum" diye konuştu.

'MUTLULUK VERİCİ'

Belediye bünyesinde açtıkları motor sporları kursu ile özellikle gençlere motosiklet kültürünü aşılamak ve güvenli sürüş tekniklerini öğretmek olduğunu belirten Başkan Yılmaz; "Çocuklarımızın ve gençlerimizin kötü alışkanlıklara değil, spora yönelmesini önemsiyoruz. Toroslar Belediye Spor Kulübü bünyemizde farklı branşlarda belediyemizi temsil eden gençlerimiz, ulusal ve uluslararası organizasyonlardan başarı ile dönüyor. Bu Toroslar ve kentimiz için mutluluk verici" dedi.

MERSİN 7 Yaşındaki Can'ın hayali pistlerde yarışmak

Kaynak: DHA

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