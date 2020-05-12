MERSİN 65 yaş üstü çift, halk otobüsünden indirildi 65 yaş üstü çift, halk otobüsünden indirildiMERSİN'in Tarsus ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları yasak olan 65 yaş üzeri bir çift, bindikleri özel halk otobüsünden, sürücü tarafından indirildi.

65 yaş üstü çift, halk otobüsünden indirildi

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları yasak olan 65 yaş üzeri bir çift, bindikleri özel halk otobüsünden, sürücü tarafından indirildi.

Koronovirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üzeri bir çift, halk otobüsüne bindi. Sürücü fark ettiği çiftten, otobüsten inmesini istedi. Tepki gösteren çift, sürücünün ısrarları üzerne otobüsten inmek zorunda kaldı. O anlar ise bir yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Kaynak: DHA