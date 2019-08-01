MERSİN 6 takla atan araçtan sağ çıktı

6 takla atan araçtan sağ çıktı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, 6 takla atan otomobilden yaralı olarak çıkarılan sürücü, hastanede tedaviye alındı.

Kaza, Mersin- Adana Karayolu Huzurkent Kavşağı'nda meydana geldi. Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çalışan Mehmet Arsal (45) iş yerinden izin alıp, ailesini karşılamak üzere yola çıktı. Ancak kavşağa girdiği sırada yönetimindeki 33 P 2605 plakalı otomobilin kontrolüne kaybetti. 6 takla atan otomobil, karşı şeride geçtikten sonra durdu.

Kazayı gören diğer sürücüler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Hurdaya dönen araçta sıkışan Arsal, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste müdahale edilen Arsal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA