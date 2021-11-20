Mersin 6. Kitap Fuarı Kitapseverlere Kapılarını Açtı

Mersin 6. CNR Kitap Fuarı, Vali Ali İhsan Su'nun da katıldığı törenle ziyaretçilerine kapılarını açtı.

' Yenişehir Fuar Merkezi'nde düzenlenen ve 20-28 Kasım 2021 tarihleri arasında ziyaretçilere açık olan fuarın açılış törenine Mersin Milletvekilleri Hacı Özkan, Ali Mahir Başarır, Cengiz Gökçel ve Alpay Antmen, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ilçe belediye başkanları, il müdürleri, CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem ile sivil toplum kuruluş temsilcileri, çok sayıda kitapsever ve öğrenciler katıldı.

Düzenlendiği her yıl büyük ilgi gören ve bu yıl ise 500 binin üzerinde ziyaretçi beklenilen ve 200 yayınevinin yer aldığı fuarın açılış töreninde konuşan Vali Ali İhsan Su, kitap fuarlarının kentlerin tanıtılmasında önemli rol oynadığını ifade etti.

İlimizde her alanda çok güzel faaliyetlerin icra edildiğini dile getiren Vali Su, bilgiye sahip olmanın ve bilgi üretmenin önemine işaret etti.

Vali Su, "Bilgiye Ulaşmanın Bir Yolu da Okumaktan Geçiyor"

Çağımızın bilgi çağı olduğunu, bilgiye ulaşmanın bir yolunun da okumaktan geçtiğini vurgulayarak sözlerine devam eden Vali Su; "Okuyan insanın dünyası gelişiyor, ufku açılıyor, hayalleri artıyor. Başkalarının hayal dünyasına okumakla girebiliyorsunuz. Okumak bize sadece geçmişi veya bugünü anlama değil aynı zamanda da gelecek tasavvuru da kazandırıyor. "Geçmişten ibret almazsa kişi, geleceğe ibret olmaktır işi" sözünü unutmamak lazımdır. Geçmişi okuyan, günümüzü okuyan bir kişi geleceği de iyi tasavvur ederek ufkunu ona göre düzenler. Aslında ülkelerin geleceği bir anlamda bu açıdan baktığımızda okuyan, düşünen, tasavvur eden, tefekkür eden ve buna göre fikir üreten yeni ufuklar açan insanlara aittir. Bu anlamda okuma alışkanlığı kazandıran, yaygınlaştıran bu kitap fuarları çok önemlidir. Ayrıca fuarların kitapseverleri ve yazarları bir araya getirerek onları buluşturması yönünden de önemi vardır" dedi.

Vali Ali İhsan Su sözlerinin sonunda fuarın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, fuarın Mersin'e ve kitapseverlere, hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından, Vali Ali İhsan Su ve beraberindekiler tarafından kurdele kesilerek 6. CNR Mersin Kitap Fuarı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Açılış töreni sonrasında fuarda yer alan stantları gezerek görevlilerden kitaplar hakkında bilgi alan Vali Su, fuarı ziyaret eden kitapseverlerle de bir süre sohbet etti. 20. 11. 2021

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