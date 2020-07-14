MERSİN 50 metrelik uçurumda mahsur kalan keçi kurtarıldı
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MERSİN 50 metrelik uçurumda mahsur kalan keçi kurtarıldı

50 metrelik uçurumda mahsur kalan keçi kurtarıldıMERSİN'de itfaiye ekipleri, 50 metrelik uçurumda yaklaşık 2 gün mahsur kalan keçiyi başarılı bir operasyon ile kurtardı.

14.07.2020 17:07 | Son Güncelleme: 14.07.2020 17:14

50 metrelik uçurumda mahsur kalan keçi kurtarıldı

MERSİN'de itfaiye ekipleri, 50 metrelik uçurumda yaklaşık 2 gün mahsur kalan keçiyi başarılı bir operasyon ile kurtardı.

Erdemli ilçesinin Arslanlı Mahallesi'nde yaşayan Ali Erden, keçisinin yaklaşık 2 gündür kayıp olduğunu Büyükşehir Belediyesi'ne bildirerek, ekiplerden yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Büyükşehir'in arama kurtarma ekibi, uçurumda kurtarılmayı bekleyen keçiyi 2 saat süren bir operasyonla sahibine kavuşturdu. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Afet Arama ve Kurtarma Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ihbar üzerine vakit kaybetmeden olay yerine giderek, halat yardımıyla keçinin bulunduğu noktaya inmeyi başardı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından 50 metrelik uçurumda mahsur kalan keçi kurtarılarak sahibine teslim edildi. Yardım talebine kısa sürede yanıt verdikleri için Büyükşehir Belediyesi'nin arama kurtarma ekiplerine teşekkür eden Ali Erden, Hayvanımızı bulunduğu uçurumdan çok kısa bir sürede kurtardılar. Önemli olan burada benim hayvanım olması değil, neticede bir can. Bu cana dokundukları için onlara çok teşekkür ediyorum dedi.

MERSİN 50 metrelik uçurumda mahsur kalan keçi kurtarıldı

Kaynak: DHA

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