MERSİN 3 gündür haber alınamayan kadın, evinde ölü bulundu

3 gündür haber alınamayan kadın, evinde ölü bulunduMERSİN'in Tarsus ilçesinde komşularının kendisinden 3 gün haber alamadığı Leyla Karaağaç (65), evinde ölü bulundu.

3 gündür haber alınamayan kadın, evinde ölü bulundu

MERSİN'in Tarsus ilçesinde komşularının kendisinden 3 gün haber alamadığı Leyla Karaağaç (65), evinde ölü bulundu. Olay, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Sayman Caddesi'nde meydana geldi. Apartman dairesinde yalnız yaşayan Leyla Karaağaç'tan 3 gündür haber alamayan komşuları, durumu polise bildirdi. Apartmana gelen polis, kapıyı çalıp, cevap alamayınca itfaiyeden yardım istedi. Evin balkonundan içeriye giren itfaiye ekibi, Karaağaç'ı yerde hareketsiz yatar halde bulunca olay yerine ambulans sevk edildi. İtfaiye aracılığıyla balkondan eve giren sağlık ekibi, Karaağaç'ın öldüğünü belirledi. Karaağaç'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Karaağaç'ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: DHA