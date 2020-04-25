MERSİN 23 Nisan videosuyla fenomen olan Yörük çocuğu Büyüyüp asker olacağım
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23 Nisan, Güncel, Haber

MERSİN 23 Nisan videosuyla fenomen olan Yörük çocuğu Büyüyüp asker olacağım

23 Nisan videosuyla fenomen olan Yörük çocuğu: Büyüyüp asker olacağımMERSİN'in Gülnar ilçesinde kucağında kuzusuyla çektiği 23 Nisan videosuyla sosyal medyada fenomen olan Yörük çocuğu Alperen Töstü, "Büyüyünce asker olacağım. Vatan toprağını koruyacağım" dedi.

25.04.2020 11:31 | Son Güncelleme: 25.04.2020 11:35
MERSİN 23 Nisan videosuyla fenomen olan Yörük çocuğu Büyüyüp asker olacağım

23 Nisan videosuyla fenomen olan Yörük çocuğu: Büyüyüp asker olacağım

MERSİN'in Gülnar ilçesinde kucağında kuzusuyla çektiği 23 Nisan videosuyla sosyal medyada fenomen olan Yörük çocuğu Alperen Töstü, "Büyüyünce asker olacağım. Vatan toprağını koruyacağım" dedi.

İlçeye bağlı Kayrak Mahallesi'nde ortaokul öğrencisi Alperen Töstü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Türk bayraklı tişörtü, kucağında kuzusu ve elinde Türk bayrağı ile çekildiği videosu büyük beğeni aldı 23 Nisan şiiri okuyan Töstü'nün görüntüleri sosyal medyada beğeni rekoru kırdı.

'ÇOK MUTLU OLDUM'

Videonun yoğun ilgi görmesi sonrasında konuşan Alperen Töstü, "Yoğun ilgi nedeniyle çok mutlu oldum. Benim için bir sürpriz oldu. Köyüm ve okulum adına da çok sevindim. Büyüyünce asker olacağım, vatan toprağını koruyacağım" dedi.

Töstü'nün çekildiği video sosyal medya kullanıcıları tarafından halen yoğun ilgi görüyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Soner AYDIN/GÜLNAR (Mersin), (DHA)

MERSİN 23 Nisan videosuyla fenomen olan Yörük çocuğu Büyüyüp asker olacağım

Kaynak: DHA

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