MERSİN 15 Temmuz şehitleri Mersin'de anıldı 15 Temmuz şehitleri Mersin'de anıldıMERSİN'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında hain darbe girişiminde şehit olanlar, dualarla anıldı.

15 Temmuz şehitleri Mersin'de anıldı

MERSİN'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında hain darbe girişiminde şehit olanlar, dualarla anıldı.

Mersin Şehitliği'nde düzenlenen anma programına Vali Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, milletvekilleri, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve şehit yakınları ve gaziler katıldı. Duygusal anların yaşandığı anmada, şehitler için Kuran-ı Kerim okundu. Ardından şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Kaynak: DHA