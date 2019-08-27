Mersin 11 yaşında kitap yazdı, yayınlamak istiyor

27.08.2019 09:39

11 yaşında kitap yazdı, yayınlamak istiyor

Mersin'in Silifke ilçesinde, 11 yaşındaki ortaokul öğrencisi Metehan Kılınç, 'Metehan ve Maceraları' ismini verdiği bir öykü kitabı yazdı. Kurguladığı eserinde zaman makinesi aracılığı ile Osmanlı Devleti'nin ilk yıllarına seyahat eden ve o yıllarda yaşadığı maceralara yer veren genç yazar, kitabının basımı için destek bekliyor.

Okuduğu kitap ve izlediği belgesellerden etkilenip tarih konularına karşı ilgi duymaya başlayan Metehan, kendisinin de bir kitap yazabileceğini düşünerek 4'üncü sınıfta iken harekete geçti. Derslerinden arta kalan zamanlarda birçok araştırma yapıp edindiği bilgiler ışığında bir hikaye kurgulayan Metehan, hayal dünyasını kendi el yazısı ile kitabına yansıttı. 40 sayfalık kitabında bir makine ile zamanda yolculuk eden Metehan, Osmanlı Devleti'nin kurulduğu ilk yıllara seyahatini ve tarih içinde yaşadığı sıradışı anlara yer verdi. Kitabının kapak tasarımını da kendisi yapan Metehan, kitabının basılarak okuyuculara ulaştırılmasını istiyor.

Genç yazar Metehan Kılınç, Tarihi belgesellerden izleyerek öğrenmeyi seviyorum. Kitabımda dünya üzerinde bilinen 244 ülkenin isimleri ve başkentleri de yer alıyor dedi.

Metehan'ın tarihi ve araştırmayı çok sevdiğini dile getiren anne Döndü Demirel ise Yazma konusunda önceleri çok ilgilenmedim ama yazdıklarını okuduğumda ciddi anlamda bir öykü olduğunu gördüm. Tarihe ve tarihle ilgili kitap yazmaya karşı olan bu ilgisinin ardından bir çok kişiden yardım istedim. Oğlumun bu alanda kendini geliştirmesi adına bir destek almasını mutlaka istiyorum diye konuştu.

Kaynak: DHA