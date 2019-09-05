Mersin 10 yaşındaki umut, tedavisi için yardım bekliyor

05.09.2019 13:19

10 yaşındaki Umut, tedavisi için yardım bekliyor

Mersin'deki evlerinde çıkan yangında yüzü ile vücudunun büyük bölümünde yanan 10 yaşındaki Cumali Umut Eşitmez'in 255 bin TL'lik ameliyat masrafı için valilik onaylı yardım kampanyası başlatıldı. Anne Mihribah Eşitmez, oğlunun yüzünün yeniden gülmesi için hayırseverlerden destek istedi.

Geçen yıl 12 Temmuz'da, Eşitmez Ailesi'nin Sağlık Mahallesi'ndeki evlerinde şarjdaki tablet bilgisayarın patlaması sonucu yangın çıktı. Alevler nedeni ile klima iç ünitesinde patlama meydana gelirken, 10 yaşındaki Umut ağır şekilde yaralandı. Yüzü ile vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluşan Umut, 9 gün boyunca yoğun bakımda ardından da yanık ünitesinde tedavi altında tutuldu. 9 ayrı ameliyat ile çocuğun bacaklarından alınan dokular, yüz, kol ve sırtına nakledildi. Yanıklar nedeniyle dışarı çıkmaktan utanan Zübeyde Hanım İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Umut, okula gitmek istemeyince evde eğitim almaya başladı. İnsanların bakışlarından rahatsız olduğunu belirterek, evden çıkmak istemediğini dile getiren Umut'un 16 Eylül'de Bodrum'da gireceği ameliyat için gereken 255 bin TL'nin toplanması amacı ile valilik onaylı yardım kampanyası başlatıldı.

'OĞLUMUN YÜZÜ GÜLSÜN DİYE'

Oğluna yardım eli uzatılmasını isteyen anne Mihriban Eşitmez, Şu anda estetik ameliyat olması gerekiyor ancak ameliyat masrafları bayağı yüksek miktarda. Bunu karşılayacak durumumuz yok, karşılayamıyoruz. O nedenle valilik onaylı bir yardım kampanyası başlattık. Yardım etmek isteyenlerden yardım bekliyoruz. Sadece oğlum için, düzelebilme ihtimali olduğu için. Eylül'ün 16'sında ameliyat tarihi var. O zamana kadar bu miktarı toplamamız gerekiyor. Ameliyat ve diğer masraflar 255 bin TL tutuyor. Kendimiz için hiçbirşey istemiyoruz. Oğlumun eskisi gibi 'yüzü gülsün, gözlerinin içi gülsün' diye yardım kampanyamıza destek istiyoruz dedi.

Umut'un tedavisine destek olmak isteyenler, Ziraat Bankası Mersin Hal Şubesi'nde Cumali Umut Eşitmez adına açılan '90240157-5001' numaralı hesaba bağışta bulunabilecek.

Kaynak: DHA