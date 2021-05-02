MERSİN 10 GÜN İÇİNDE AĞABEYİNİ, ANNESİNİ VE BABASINI KORONADAN KAYBETTİ
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MERSİN 10 GÜN İÇİNDE AĞABEYİNİ, ANNESİNİ VE BABASINI KORONADAN KAYBETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, aynı aileden 3 kişi tedavi gördükleri hastanelerde 10 gün içinde ard arda Covid-19'dan yaşamlarını yitirdi.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, aynı aileden 3 kişi tedavi gördükleri hastanelerde 10 gün içinde ard arda Covid-19'dan yaşamlarını yitirdi.

Silifke Nüfus Müdürlüğü'nde memur olarak görev yapan 48 yaşındaki Metin Karataş'ın, lise öğrencisi oğlu Abdulkadir Karataş, bir süre önce Erdemli ilçesindeki dedesi Mustafa Karataş'ı ziyaret etti. Liseli genç Silifke'ye döndükten sonra hastalık belirtisi gösterince yaptırdığı test pozitif çıktı. Silifke Devlet Hastanesi'nde bir süre tedavi altına alınan genç, hastalığı yenmeyi başararak taburcu oldu.

Liseli Abdulkadir Karataş, şifa bulduktan sonra bu kez memur babası 48 yaşındaki Metin Karataş, hastalık belirtisi gösterince Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Metin Karataş, 10 gün önce yaşamını yitirdi. Karataş Ailesi oğulları Metin Karataş'ın acısını yaşarken bu kez hastalık belirtisi gösteren 74 yaşındaki Kamile Karataş ile 75 yaşındaki balıkçı eşi Mustafa Karataş hastalık belirtisi gösterip fenalaşınca Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kamile Karataş geçtiğimiz cumartesi günü, dün de eşi Mustafa Karataş yaşamını yitirdi.

Koronavirüsden ard arda yaşamlarını yitiren Yörük Haber Gazetesi'nin imtiyaz sahibi Yusuf Karataş'ın ağabeyi Metin, babası Mustafa ve annesi Kamile Karataş Erdemli Alata Mezarlığı'nda yan yana göz yaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Ailesinden 3 kişiyi 10 gün içerisinde kaybeden Yusuf Karataş, "Ben ailemden 3 kişiyi 10 gün içerisinde covıd-19 nedeniyle kaybettim. İnsanlarımız lütfen çok dikkatli olsunlar. Gerekli olmadığı sürece dışarı çıkmasınlar. Benim yaşadığım acıları yaşamasınlar" diyerek, vatandaşları uyardı. 10 gün içinde ağabeyini, annesini ve babasını koronadan kaybetti

MERSİN 10 GÜN İÇİNDE AĞABEYİNİ, ANNESİNİ VE BABASINI KORONADAN KAYBETTİ
MERSİN 10 GÜN İÇİNDE AĞABEYİNİ, ANNESİNİ VE BABASINI KORONADAN KAYBETTİ
MERSİN 10 GÜN İÇİNDE AĞABEYİNİ, ANNESİNİ VE BABASINI KORONADAN KAYBETTİ
MERSİN 10 GÜN İÇİNDE AĞABEYİNİ, ANNESİNİ VE BABASINI KORONADAN KAYBETTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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