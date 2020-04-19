Mersedes Kadir'in eşyaları müzede sergilenecek
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Selahattin Gürkan, Mercedes, Malatya, Fatih

Mersedes Kadir'in eşyaları müzede sergilenecek

Mersedes Kadir'in eşyaları müzede sergilenecek Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, şehrin sembolü haline gelen ve vefat eden Mercedes Kadir'in eşyalarının müzede sergileneceğini bildirdi.

19.04.2020 18:12 | Son Güncelleme: 19.04.2020 18:17
Mersedes Kadir'in eşyaları müzede sergilenecek

Mersedes Kadir'in eşyaları müzede sergilenecek

MALATYA - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, şehrin sembolü haline gelen ve vefat eden Mercedes Kadir'in eşyalarının müzede sergileneceğini bildirdi.

Büykşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 2 yıl önce Kent Müzesi'ndeki odada bal mumu heyleki bulunan Mersedes Kadir'in eşyalarının da bu odada sergileneceğini kaydetti. Gürkan, Malatya'nın renkli bir simasını kaybettiklerini ifade ederek, "Malatya ile Türkiye Mercedes Kadir'i sevdi. İki yıl önce burada Mercedes Kadir'in balmumu heykeli yapılmıştı. Kendisi de haftada üç gün bu müzeyi ziyaret ediyordu" ifadelerini kullanarak, eşyalarının da müzede sergileneceğini kaydetti.

Korona virüs iddialarına yalanlama

Koah rahatsızlığından vefat eden ve Mercedes Kadir lakaplı 36 yaşındaki Fatih Kaydı'nın yaşadığı Tecde Mahallesi'ni de hüzne boğdu. Tecde Mahalle Muhtarı Ali Yiğit Mercedes Kadir'in kentin ve mahallenin sembolü olduğunu ve ölümüne herkesten çok üzüldüklerini kaydetti. Muhtar Yiğit, Fatih Kaydı'nın ölümü ile ilgili korona virüs iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Mercedes Kadir'in ismi, Malatya'nın Yeyilyurt ilçesinde bulunun ve Fatih Kaydı'nın doğduğu evin sokağına verileceği duyuruldu.

Mersedes Kadir'in eşyaları müzede sergilenecek

Kaynak: İHA

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