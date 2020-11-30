Merriam-Webster Sözlüğü "pandemi"yi 2020 yılının kelimesi seçti
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Merriam-Webster Sözlüğü "pandemi"yi 2020 yılının kelimesi seçti

30.11.2020 20:37 | Son Güncelleme: 30.11.2020 20:40
Merriam-Webster Sözlüğü

NEW İngilizce dilinin en bilinen kaynaklarından Merriam-Webster Sözlüğü, "Salgın-(Pandemic)" kelimesini 2020 yılının kelimesi ilan etti.

NEW İngilizce dilinin en bilinen kaynaklarından Merriam-Webster Sözlüğü, "Salgın-(Pandemic)" kelimesini 2020 yılının kelimesi ilan etti.

Sözlüğün genel yayın yönetmeni Peter Sokolowski, Associated Press'e yaptığı açıklamada, "Bu büyük bir sürpriz değil. Muhtemelen gelecekte bu döneme atıfta bulunacağımız kelime bu olacak." dedi.

ABD'de ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ölümlerinin yaşandığı ocak ve şubat aylarında, "pandemi" kelimesinin aranma sayılarında yüzde 4 binlere varan artış başladığını belirten Sokolowski, Dünya Sağlık Örgütü'nün 11 Mart'ta Kovid-19'u "pandemi" olarak tanımlamasının ardından aramalarda 2019'a kıyasla yüzde 115 bin 806 artış gördüklerini vurguladı.

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Sokolowski, çevrim içi sözlüğünde "pandemi" kelimesine "Kovid-19" ve bununla bağlantılı ifadelerin eklenip güncellendiğini kaydederek, "Ulusal bir trajedi veya şok anı yaşandığında, yükselen bir kelime görüyoruz. Düşüncelerinizi sıraya koymanın başlangıcı olan sözlüğün anlamı budur." ifadelerini kullandı.

Pandemi kelimesinin Latin ve Yunancada "tüm" anlamındaki "pan" ile "halk veya nüfus" anlamındaki "demos"un bir araya gelmesinden oluştuğunu kaydeden Sokolowski, kelimenin kullanımının 1600'lü yıllara kadar gittiği bilgisini paylaştı.

Hazırlanışı ABD'de 1800'lerin başına kadar giden Merriam-Webster sözlüğünün şu an aylık 40 milyon kullanıcısı ve 100 milyon sayfa görüntülenmesinin bulunduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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