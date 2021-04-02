Merrell Alanya Ultra Trail heyecanı yarın başlıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Atletizm Federasyonu'nun 2021 takviminde yer alan; "Dağların Arslanı" Ahmet Arslan ve Argeus Travel & Events tarafından, ilk kez Merrell'ın isim sponsorluğunda Merrell Alanya Ultra Trail yarışları yarın başlıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Atletizm Federasyonu'nun 2021 takviminde yer alan; "Dağların Arslanı" Ahmet Arslan ve Argeus Travel & Events tarafından, ilk kez Merrell'ın isim sponsorluğunda Merrell Alanya Ultra Trail yarışları yarın başlıyor.

Patika koşusu dünyasında büyük ilgi gören ve 24 ülkeden 544 sporcunun katılacağı organizasyonun son basın toplantısı ise Alanya'da gerçekleştirildi.

Kıldırgıcı: "İlerleyen yıllarda daha da yüksek katılım sayılarına ulaşılacağına eminiz"

Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Nazif Emre Kıldırgıcı, organizasyon öncesindeki düşüncelerini şu şekilde paylaştı:

"Öncelikle organizasyon için Alanya'ya gelen tüm konuklarımıza hoş geldiniz diyoruz. Bu önemli yarış öncesinde büyük heyecan içerisindeyiz. Mevcut şartlara rağmen 24 farklı ülkeden toplamda 544 sporcunun Merrell Alanya Ultra Trail'e kayıt olması bizi çok mutlu ediyor. Bu organizasyonun ilerleyen yıllarda daha da yüksek katılım sayılarına ulaşacağına eminiz.

Bu organizasyonun hayata geçmesindeki katkıları için Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanlığı'na, Antalya Valiliğimize, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze, Alanya Kaymakamlığımıza, Alanya Belediye Başkanlığımıza; emekleri için de Ahmet Arslan'a, Argeus Travel & Events'e ve isim sponsoru Merrell Türkiye ailesine çok teşekkür ediyoruz."

Murat Yücel: "Tüm sporculara başarılar diliyoruz"

Alanya Belediye Başkanı Zir. Müh. Adem Murat Yücel adına basın toplantısına katılan Alanya Belediyesi Spor Müdürlüğü Temsilcisi Naim Namal ise şu açıklamaları yaptı:

"Alanya Belediyesi olarak yıllardır spor organizasyonları ile iş birliği içerisinde çalışıyoruz. Merrell Alanya Ultra Trail'e de tüm olanaklarımızla destek veriyoruz. Belediye Başkanımız adına tüm sporculara ve organizasyon görevlilerine başarılar diliyorum."

Ahmet Arslan: "Geldiğimiz noktadan çok memnunuz"

Merrell Alanya Ultra Trail Yarış Direktörü Ahmet Arslan ise düzenlenen etkinlikte ilgili olarak, "Öncelikle bu önemli organizasyonun hayata geçmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Covid-19 salgınının sürmesine rağmen geldiğimiz noktadan çok memnun ve gururluyum. Özellikle sporcu katılımı noktasında 500'den fazla sporcunun kayıt olması, bizim için çok büyük bir mutluluk kaynağı. Bu durum Merrell Alanya Ultra Trail'in önceki yıllarda sporculara sunduğu yarış deneyiminin kalitesini bir kez daha gösteriyor. 2021 yılından önceki yarışlarda parkurdan ve gördükleri kaliteden çok memnun olan yarışçılar, bir kez daha bu organizasyonun parçası olmak istediler. Bu yıl da organizasyonumuzda sporculara farklı yarış seçenekleri sunacağız. 76 km parkur uzunluğuna sahip Merrell Alanya Ultra Trail ve 48 km mesafeli Taurus Mountain Marathon'un yanı sıra daha kısa mesafeli yarışları tercih eden katılımcılar için de 28 km'lik Keykubat Mountain Run ve 17 km'lik Alaiye Short Trail yarışlarımız olacak. Tüm yarışlarımız 3 Nisan Cumartesi günü start alacak ve aynı gün sona erecek.

Organizasyonumuzun bu kadar nitelikli hale gelmesindeki destekleri için de T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığ'na, T.C. Antalya Valiliği'ne, T.C. Alanya Kaymakamlığı'na, T.C. Alanya Belediyesi'ne ve Türkiye Atletizm Federasyonu'na şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca ülkemizin en köklü spor organizasyonu firması Argeus Travel & Events'e ve yarışımıza isim sponsorluğu desteği veren patika koşusu branşının lider markalarından Merrell'a çok teşekkür ederim. Önümüzdeki yıllarda, Merrell Türkiye ailesinin ve şehrimizin desteği, Argeus Travel & Events'in deneyim ve birikimi ile birlikte ilk günden bu yana hedeflediğimiz uluslararası önemli bir organizasyon olma hedefine ulaşacağımızdan eminim."

Ayhan Güney: "Seyahat kısıtlamalarına rağmen kayıt sayısında önemli bir başarı elde ettik"

Argeus Travel & Events Sahibi Aydın Ayhan Güney ise Merrell Alanya Ultra Trail 2021'in katılımcı profiliyle ilgili şu yorumları yaptı:

"Merrell Alanya Ultra Trail'e ülkeler arasındaki seyahat kısıtlamalarına rağmen 24 ülkeden 544 sporcunun kayıt olması, bizi çok mutlu eden bir nokta oldu. Eğer mevcut kısıtlamalar olmasaydı katılımcı sayımızın çok daha yüksek olacağına inanıyoruz.

Merrell Alanya Ultra Trail, geçmişi ve parkur kalitesi sayesinde çok uzak coğrafyalardan sporculara hitap eden bir yarış. Bu yıl Rusya'dan Polonya'ya, Almanya'dan İran'a, Amerika Birleşik Devletleri'nden Litvanya'ya, Tunus'tan Arjantin'e, İngiltere'den Uganda'ya kadar farklı profildeki ülkelerden sporcuların kayıt olması da bunun bir göstergesi. Organizasyon Komitesi olarak katılımcıların, görevlilerin ve gönüllülerin herhangi bir sağlık sorunu yaşamamaları adına gerekli tüm tedbirleri de almış durumdayız. Sosyal mesafe, temizlik, yarış dışında maske zorunluluğu, kişisel yiyecek ve içecek temini, kayıt ve kit alımlarının temassız hale getirilmesi gibi tüm uygulamalar titizlikle takip edilecek. Bu yıl 'Sea, Sun, Run' (Deniz, Güneş, Koşu) temasıyla gerçekleştireceğimiz yarışların sorunsuz geçmesi ve yarışçılara çok memnun kalacakları bir yarış deneyimi sunma konusunda kendimize güveniyoruz."

Barış Andırınlı: "Merrell'ın elit atletleri de Alanya'da olacak"

Merrel Türkiye ve Olgar Genel Müdürü Barış Andırınlı ise Alanya Ultra Trail ile ilgili görüşlerini şu şekilde ifade etti:

"En zorlu araziler için ekstra konfor isteyenlerin markası ve patika koşusu sektörünün lideri Merrell olarak 2021 yılında 40. yılımızı kutluyoruz ve herkese bu yılın 'dışarı çıkma ve doğada koşma dönemi' olduğunu söylüyoruz. Bu stratejimiz çerçevesinde Merrell Alanya Ultra Trail, yıl içerisinde en çok önem verdiğimiz organizasyonların başında geliyor.

Neredeyse bulutlara yakın yüksek irtifada koşulan 'Skyrunner World Series'e sponsorluk desteği veren Merrell'ın bu alandaki deneyimlerini de Alanya'ya taşıyoruz. Biz de Merrell Alanya Ultra Trail'in ulaştığı katılımcı sayısından ve katılımcıların geldikleri ülkelerin çeşitliliğinden çok memnunuz. Büyük Britanyalı Hector Haines, Oihana Azkobebeitia, Rumen Denisa Dragomir, Alman Vanessa Gebhardt, İsveç'ten Lina El Kott ve Sanna El Kott gibi elit Merrell atletleri de Türk sporcularla birlikte Merrell Alanya Ultra Trail parkurunda olacak. Merrell Türkiye olarak gelecek yıllarda da Alanya Ultra Trail'e tüm gücümüzle destek vererek bu organizasyonun büyümesine katkı sağlamaya devam edeceğiz."

Freer: "Merrell Alanya Ultra Trail için büyük heyecan içerisindeyiz"

Merrell Almanya ve Benelux Ülkeleri Pazarlama Müdürü Franziska Freer ise Skyrunner World Series'e sponsor olan Merrell markasının Alanya Ultra Trail'e sponsor olmasından dolayı büyük mutluluk duyduklarını, yarış öncesinde çok heyecanlı olduklarını dile getirdi.

Alanya'da hafta sonu boyunca atletizm heyecanı yaşanmasını sağlayacak Merrell Alanya Ultra Trail'in tüm parkurlarının start ve finiş noktası ise Kızılkule olacak. Parkurların start saatleri ise şu şekilde:

06.30: Merrell Alanya Ultra Trail (76 kilometre)

06.30: Taurus Mountain Marathon (48 kilometre)

09.00: Keykubat Mountain Run (28 kilometre)

09.00: Alaiye Short Trail (17 kilometre)

Merrell Türkiye'nin isim sponsorluğu, Touristica'nın ise co-sponsorluk desteği vereceği Merrell Alanya Ultra Trail'in sponsorları ise şu şekilde olacak: Alanya Teleferik, Pınar Go, Pınar Protein, PT Academy, Züber, Alanya Turizm ve Tanıtma Vakfı, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği, Powerade ve Damla. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı