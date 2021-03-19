Merrell Alanya Ultra Trail'e kayıtlar bitiyor
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Merrell Alanya Ultra Trail'e kayıtlar bitiyor

19.03.2021 13:24 | Son Güncelleme: 19.03.2021 13:32
Merrell Alanya Ultra Trail'e kayıtlar bitiyor

Merrell Alanya Ultra Trail 2021'de kayıtların bitmesine sayılı zaman kaldı.

Merrell Alanya Ultra Trail 2021'de kayıtların bitmesine sayılı zaman kaldı. 3 Nisan'da gerçekleşecek olan organizasyon için kayıt süresi 22 Mart saat 17.00.

Ultra trail (patika koşusu) branşının lider markalarından Merrell'ın isim sponsorluğunda, Argeus Travel & Events ve 'Dağların Arslanı' Ahmet Arslan tarafından gerçekleştirilecek Merrell Alanya Ultra Trail 2021'in kayıt süreci, 22 Mart 2021 Pazartesi günü 17.00'de sona eriyor. Dünyaca ünlü Merrell atletlerinin de boy göstereceği organizasyona patika koşucularının ilgisi ise çok yüksek. Dört farklı yarışı bünyesinde barındıracak ve 3 Nisan 2021 Cumartesi günü gerçekleştirilecek Merrell Alanya Ultra Trail 2021'de yüzlerce koşucunun parkura çıkması bekleniyor. Dev organizasyona, http://www.alanyaultra.com/ adresinden kaydolunabiliyor. Merrell'ın ilk kez isim sponsoru olduğu organizasyonda Vanessa Gebhardt, Denisa Dragomir, Lina El Kott, Sanna El Kott, Hector Haines, Oihana Azkorbebeitia ve Georgia Tindley gibi elit atletler de yarışacak.

Bu yıl 'Sea, Sun, Run' (Deniz, Güneş, Koşu) konseptiyle düzenlenecek olan Merrell Alanya Ultra Trail'in katılımcılara sunacağı dört farklı yarış seçeneği ise şu şekilde olacak:

Merrell Alanya Ultra Trail (76 km)

Taurus Mountain Marathon (48 km)

Keykubat Mountain Run (28 km)

Alaiye Short Trail (17 km)

2021 yılının ilk uzun mesafeli koşularından biri olan Merrell Alanya Ultra Trail, asırlar boyu göçebe olarak yaşayan yörüklerin rotalarını patika koşucularının deneyimlemesini sağlarken deniz, güneş ve koşuyu da aynı parkurda buluşturacak. Merrell Alanya Ultra Trail, tüm koşu tutkunlarını 22 Mart 2021 saat 17.00'ye kadar kayıt olmaya ve 3 Nisan 2021 Cumartesi günü hep birlikte parkura çıkmaya çağırıyor. - İSTANBUL

Merrell Alanya Ultra Trail'e kayıtlar bitiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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