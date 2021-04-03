Merrell Alanya Ultra Trail başladı
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Merrell Alanya Ultra Trail başladı

Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt - Haberler | Spor
Merrell Alanya Ultra Trail başladı

Patika koşusu Merrell Alanya Ultra Trail, Antalya'nın Alanya ilçesinde başladı.

Patika koşusu Merrell Alanya Ultra Trail, Antalya'nın Alanya ilçesinde başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Atletizm Federasyonunun 2021 takviminde yer alan Merrell Alanya Ultra Trail yarışı, Kızılkule önünde başladı.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in startını verdiği yarışa, 24 ülkeden 544 sporcu katılıyor.

Sporcular, 76 kilometrelik "Merrell Alanya Ultra Trail", 48 kilometrelik "Taurus Mountain Marathon", 8 kilometrelik "Keykubat Mountain Run" ve 17 kilometrelik "Alaiye Short Trail" etaplarında yarışıyor.

Yarış direktörü Ahmet Arslan, dördüncü kez gerçekleştirilen organizasyona katılımın yüksek olduğunu söyledi.

Dört etaplı yarışın zorlu parkuruyla insanların aklında kalacağını belirten Arslan, "Alanya'nın tarih, doğa, deniz konseptinde yarışan sporcular, 4 mevsimi aynı gün içinde yaşayacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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