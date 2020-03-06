Merpa ışıl ışıl oldu

06.03.2020 10:02 | Son Güncelleme: 06.03.2020 10:34

Her alanda hizmet seferberliğini sürdüren İnegöl Belediyesi, Merpa Kapalı Pazaryerinde hem esnafa hem vatandaşlara fayda sağlamak adına aydınlatma çalışması gerçekleştirdi. Hem daha yüksek ışık hem de daha tasarruflu ürünlerin uygulandığı pazaryeri, yeni uygulamayla ışıl ışıl oldu.

Pazar alanında eski haliyle 70, 100 ve 170 wat gibi çeşitli watlarda 200 Adet armatür bulunurken, toplamda 20 bin W enerji ile aydınlatma sağlanıyordu. Yeni yapılan aydınlatma çalışmasıyla 16 bin W ile aydınlatma sağlanacak olup enerji tasarrufu sağlanması hedeflendi. Aynı zamanda eski armatürlerin haftalık arızalar oluşturması göz önünde bulundurulduğunda, bu arızalar sebebi ile ürün maliyeti ve işçilik maliyetinin ortaya çıkmasının da önüne geçilmiş oldu. Pazar yerinde ışık akışının zayıf olmasından dolayı pazarcılar ürünlerine ekstra yüksek enerji tüketen aydınlatma ürünleri kullanmak zorunda kalıyordu. Bu da ekstra maliyete sebep oluyordu. Yapılan düzenleme bunu da ortadan kaldırmış oldu. Bundan sonra ekstra yüksek tüketimli ürünlerin kullanılmasının da yasaklandığı ve Zabıta Müdürlüğü tarafından kurala uymayanlara cezai işlem uygulanacağı da belirtildi.

BAŞKAN TABAN ZİYARET ETTİ

Aydınlatma çalışmasının tamamlanmasıyla birlikte Belediye Başkanı Alper Taban, Perşembe günü Merpa'yı ziyaret etti. Burada yeni uygulanan aydınlatmaları yerinde inceleyen Taban, aynı zamanda esnaflar ve vatandaşlarla da buluşarak talep ve önerilerini dinledi.

Kaynak: Bültenler