Mermur Sen Engelliler Komisyonu Başkanı Ayverdi: "Engelliler Haftası sorunların çözüm haftası olsun"
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Mermur Sen Engelliler Komisyonu Başkanı Ayverdi: "Engelliler Haftası sorunların çözüm haftası olsun"

10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Memur-Sen bünyesinde faaliyet gösteren Engelliler Komisyonu Başkanı Hayriye Ayverdi yazılı bir açıklama yaptı.

Mermur Sen Engelliler Komisyonu Başkanı Ayverdi:
12.05.2020 14:04 | Son Güncelleme: 12.05.2020 14:04

10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Memur-Sen bünyesinde faaliyet gösteren Engelliler Komisyonu Başkanı Hayriye Ayverdi yazılı bir açıklama yaptı.

Memur Sen Kayseri İl Komisyonu Başkanı Hayriye Ayverdi' engellilerin sorunlarının sürekli gündemde kalması gerektiğini ifade ederek; Engelliler Haftası'nın bir kutlama değil farkındalık günleri olduğunun altı çizildi. Ayverdi açıklamasında; "Ülkemizdeki engelli vatandaşlarımız, çözüm bekleyen birçok sorunuyla toplumsal hayatın içerisinde yer almaktadır. Bu sorunların çözümü kadar engelliliği ortadan kaldıracak tedbirleri almak da önemlidir. Bu konuda devletin yanı sıra sivil toplum örgütlerine de büyük görevler düşmektedir. Engelliler Haftası, bir kutlama değil, farkındalık oluşturma günleridir. Engelli vatandaşlarımızın sorunları sadece bir gün ve haftada değil, sürekli ele alınmalı, gündemde tutulmalıdır. Eğitimde fırsat eşitliğinin olması, engelli vatandaşlarımızın daha rahat ve kaliteli eğitim almaları olmazsa olmazdır. Engellilerin kamusal hayatın her alanına tam ve bağımsız kişiler olarak katılımı, çalışma alanında fırsat eşitliğinin sağlanması, kişisel gelişim imkanlarından istifade edebilmeleri, eğitim-öğretim hizmetlerine erişimlerinin kalıcı olarak temini sağlanmalıdır. Tamda bu noktada engelli kamu çalışanlarının hayatını kolaylaştırmak ve verimini artırmak için taleplerimiz vardır. Bu talepleri şöyle sıralayabiliriz. Engelli kamu görevlilerinin derece artışı 2 yılda bir gerçekleştirmelidir. Buna ilave olarak her 5 yılda bir ilave derece verilmesi emekli olacak olan engelliler için çok önemlidir. Engeli nedeniyle malulen emeklilik hakkından yararlanan kamu görevlilerine bağlanacak emekli aylığı tutarı ile emekli ikramiyesi, 25 yıl esas alınarak hesaplanır ve ödenir. 25 yıldan daha fazla hizmeti olanlar için fiilen çalıştıkları süre dikkate alınır. Engelli kamu görevlilerine bağlanacak emekli aylığı, en son almakta olduğu maaşın %85'inden az olmaması için gerekli çalışmaların yapılması. Engelli kamu görevlileri, emekliliklerinde derece ve kademelerine bakılmaksızın yeşil pasaport hakkından yararlandırılması. Görevde Yükselme Sınavında başarılı olan engelli personel istediği yere atanması. Engellilerin bir kereye mahsus olmak üzere istekte bulundukları yere yer değiştirme suretiyle atanmalarında herhangi bir kayıt ve sınır uygulanmamasını talep ediyoruz. Asıl engel sevgisizliktir" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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