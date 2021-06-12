Mermileri bebek beşiğine saklamışlar...Suç örgütüne şafak operasyonu: 10 tutuklama
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Mermileri bebek beşiğine saklamışlar...Suç örgütüne şafak operasyonu: 10 tutuklama

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Muttalip Yalçın - Haberler | 3. Sayfa

Mermileri bebek beşiğine saklamışlar.

Mermileri bebek beşiğine saklamışlar...Suç örgütüne şafak operasyonu: 10 tutuklama

Operasyonda bebek beşiğine saklanan mermiler dikkat çekti

ÇORUM - Çorum'un Sungurlu ilçesine bir suç örgütüne yönelik operasyon düzenlenirken 10 kişi tutuklandı. Operasyon kapsamında bir evde yapılan arama da bebek beşiğine saklanan mermiler dikkat çekti.

Edinilen bilgilere göre, Sungurlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ilçe merkezinde "Silahlı Organize Suç Örgütü Kurma, Yönetme ve Üye Olma" yapılanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan fiziki ve teknik takibin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ile Özel Harekat Şube Müdürlüğü tarafından 13 farklı adrese şafak vakti yapılan eş zamanlı operasyonda yakalanarak gözaltına alınan 14 şahıs ve dosya kapsamında suç işleyerek cezaevinde bulunan 5 şahıs olmak üzere 19 zanlı Sungurlu Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Zanlılardan 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon yapılan adreslerde yapılan arama da 5 adet çeşitli marka ve çaplarda ruhsatsız tabanca ile bu tabancalara ait şarjörler, 17 adet çeşitli çaplarda tabanca fişeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 5 adet av tüfeği ile 20 adet av tüfeği kartuşu, 5 adet uyuşturucu hap ve bir miktar esrar maddesi,

13 adet cep telefonu, çok sayıda dijital materyal ve doküman yakalanarak ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklama da, "İlimizde huzur ve güvenin sağlanmasına yönelik çalışmalarımız bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da tavizsiz bir şekilde sürdürülmeye devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

Mermileri bebek beşiğine saklamışlar...Suç örgütüne şafak operasyonu: 10 tutuklama
Mermileri bebek beşiğine saklamışlar...Suç örgütüne şafak operasyonu: 10 tutuklama
Mermileri bebek beşiğine saklamışlar...Suç örgütüne şafak operasyonu: 10 tutuklama
Mermileri bebek beşiğine saklamışlar...Suç örgütüne şafak operasyonu: 10 tutuklama
Mermileri bebek beşiğine saklamışlar...Suç örgütüne şafak operasyonu: 10 tutuklama
Mermileri bebek beşiğine saklamışlar...Suç örgütüne şafak operasyonu: 10 tutuklama
Mermileri bebek beşiğine saklamışlar...Suç örgütüne şafak operasyonu: 10 tutuklama
Mermileri bebek beşiğine saklamışlar...Suç örgütüne şafak operasyonu: 10 tutuklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammed Muttalip Yalçın

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